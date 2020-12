Alors qu'on le voyait en larmes à l'arrivée de Gand-Wevelgem, croyant qu'il s'agissait de la dernière course de sa carrière, Mark Cavendish restera finalement coureur professionnel l'an prochain chez Deceuninck-Quick Step. "Je ne peux pas expliquer à quel point je suis ravi de rejoindre Deceuninck-Quick Step", a expliqué Cav' dans le communiqué de sa nouvelle équipe.

Le Britannique, champion du monde et qui compte 30 victoires au compteur sur le Tour de France signe un retour dans la formation de Patrick Lefevere dans laquelle il avait roulé entre 2013 et 2015. "Je suis impatient de me mettre au travail avec ce staff, la plupart d'entre eux était déjà présent à mon époque et ont contribué à l'une des plus belles parties de ma carrière."

Malgré son palmarès impressionnant Cavendish n'a plus gagné depuis février 2018 (une étape du Dubaï Tour) mais veut apporter son expérience à ce jeune groupe : "Malgré cette année difficile, ils ont montré leur force et leur unité et j'espère pouvoir apporter ma pierre à l'édifice. Je suis impatient de revenir au sein du Wolfpack."

Le coureur de l'Ile de Man a signé un contrat d'une saison.