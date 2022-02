Le Britannique de l'équipe belge Quick-Step Alpha Vinyl a signé un premier succès en 2022, quelques semaines seulement après son retour sur un vélo à la suite d'une lourde chute aux Six Jours de Gand en novembre. "Cela ne fait que quelques semaines que j'ai repris le vélo après mon accident sur la piste donc je suis très satisfait de la forme affichée", a expliqué celui qui avait déjà terminé 2e jeudi lors de la première journée. "S'imposer si tôt dans la saison est toujours primordial. Nous espérons encore obtenir d'autres bons résultats d'ici la fin du Tour d'Oman."

'The Manxman", qui emmène aussi le classement par points en plus du général, a estimé que le final était similaire à celui qu'on pouvait retrouver sur le Tour de France avec une dernière ligne droite longue d'un kilomètre. "Toute l'équipe était impliquée et a fait de l'excellent travail. J'étais confiant après le résultat de jeudi. J'ai débuté le sprint un peu loin mais, grâce à ma vitesse, j'ai pu remonter", a analysé l'homme aux 157 victoires en carrière, cité par son équipe.

Le coureur de l'île de Man, 36 ans, s'est imposé devant l'Australien Kaden Groves (Team BikeExchange) et Amaury Capiot (Arkéa-Samsic).

Samedi, la 3e étape sera longue de 180 kilomètres entre l'Université du Sultan Qaboos et la montée finale vers Qurayyat, longue de 2,8 km à 6,5% de déclivité moyenne.