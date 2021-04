On n’arrête plus Mark Cavendish. Manifestement libéré psychologiquement, le Britannique a enlevé ce mercredi dans la station balnéaire de Kemer sa troisième victoire d’étape consécutive dans le Tour de Turquie. Pour la troisième fois de suite aussi, le Cav a pris la mesure de Jasper Philipsen, qui doit commencer à parler de bête noire à propos de son aîné. La victoire de l’ancien champion du monde, sa 169e personnelle chez les professionnels (kermesses et critériums compris), est aussi la 800e de l’équipe de Patrick Lefevere, depuis sa création en 2003.