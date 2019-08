Cyclisme Au championnat du monde, le Liégeois est de retour après trois mois de suspension.

Pour ce 30e championnat du monde de VTT, c’est à nouveau la ville de Mont-Saint-Anne qui accueille les meilleurs vététistes issus des différentes disciplines. Le XC Eliminator qui avait vu le sacre de Fabrice Mels n’aura pas de représentant belge cette année. Par contre, nous aurons six représentants en cross-country et un en descente.

En descente, il s’agira bien entendu de la présence de Martin Maes. On se souviendra que notre jeune compatriote, vice-champion du monde en titre de descente chez les Elites avait été suspendu durant trois mois pour la prise d’un médicament non autorisé par l’UCI. De retour à la compétition, même si sa discipline de prédilection est l’enduro, le jeune Liégeois abordera la compétition qui se déroulera dimanche avec un esprit revanchard et certainement une énorme envie de confirmer son podium de 2018.

Pour nos représentants du cross-country, on suivra très attentivement la prestation de Lukas Malezsewski chez les juniors. Ce dernier a réussi plusieurs tops 5 cette saison en Coupe du monde. Githa Michiels et Jens Schuermans ont, eux aussi, réussi à se glisser à une reprise dans un top 5 mondial de Coupe du monde cette saison. Réussir un tel résultat à l’occasion de ces Mondiaux serait un véritable exploit mais une place parmi les dix meilleurs bikers de leur catégorie chez les Elites serait déjà le signe d’une course réussie.

À l’occasion de ce championnat du monde, l’UCI a mis sur pied les premiers Mondiaux en format E-Bike (assistance électrique). Pour l’occasion, quelques grands noms du VTT se sont pris au jeu en acceptant de relever ce défi. On retrouvera notamment au départ des anciens champions du monde comme Christophe Sauser et Julien Absalon.

Un test grandeur nature qui pourrait appeler d’autres décisions de la part de la fédération lorsque l’on sait que cette discipline a de plus en plus le vent en poupe.