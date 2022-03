Après 213,6 kilomètres et cinq difficultés répertoriées entre Courthézon et Aubagne, le Français Mathieu Burgaudeau a résisté in extremis au retour du peloton pour décrocher sa première victoire chez les professionnels. Le Danois Mads Pedersen (Trek-Segafredo) et Wout van Aert (Jumbo-Visma) ont complété le podium du jour. Maillot jaune de leader depuis jeudi, le Slovène Primoz Roglic a conservé les commandes du général. Le Français de 23 ans a profité de la dernière bosse du jour pour tenter sa chance. Jetant toutes ses forces dans la bagarre, le Vendéen de l'équipe vendéenne TotalEnergies a franchi la ligne avec une marge ténue sur une meute lancée à sa poursuite.

En début de course, le peloton, réduit à seulement 115 unités après 39 défections, a vu un groupe de cinq coureurs prendre la poudre d'escampette après 7,5 km. Parti en chasse patate, Sébastien Grignard (Lotto Soudal) a fait l'effort pour rejoindre les Français Valentin Madouas (Groupama-FDJ), maillot à pois, et Victor Koretzky (B&B-KTM), le Kazakh Yevgeniy Fedorov (Astana-Qazaqstan), le Suisse Johan Jacobs (Movistar) et le Néerlandais Julius Van den Berg (EF Education-Easypost).

Le Belge a été le premier à lâcher prise, dans le Col de Pas de la Couelle, avant-dernière difficulté de la journée. Jacobs, Koretzky et Matthew Holmes (Lotto Soudal), revenu de derrière, ont finalement été repris à moins de 30 km de l'arrivée, dans la descente du Col de l'Espigoulier.

Jamais inquiété vendredi, Primoz Roglic compte une avance respective de 39 et 41 secondes sur ses plus proches poursuivants, le Britannique Simon Yates (BikeExchange - Jayco) et le Français Pierre Latour (TotalEnergies). Mais les deux dernières étapes peuvent encore tout changer. En effet, le peloton se jouera le bouquet de samedi au sommet du Col de Turini (15,2 km à 7,2 %) et le peloton devra franchir cinq cols dimanche, dont le Col d'Eze (6,1 km à 7,6 %).