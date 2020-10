Le Néerlandais champion du monde de la discipline disputera également deux autres épreuves que Golazo organise à cette époque à son programme.

Van der Poel (Fenix-Alpecin) prendra le départ du cross de l'Escaut à Anvers, le 12 décembre (troisième manche du Trophée). Il prendra part aux trois courses suivantes du critérium de régularité: le cross des As à Loenhout (29/12), le GP Sven Nys à Baal (1/1) et le Cross du Flandrien à Hamme (23/01). Les quatre autres manches du Trophée se déroulent en dehors de la période où il roulera en cyclocross cet hiver.

Entre-temps, van der Poel participera également à la Coupe du Monde de Namur (20/12) et à l'Ethias Cross de Bredene (30/12), deux autres cross organisés par Golazo. L'organisateur Christophe Impens est très heureux: "Mathieu ne roulera en cross que pendant deux mois, nous sommes donc très heureux de le voir dans six de nos cross. Même si nous devons organiser toutes les courses à huis clos - comme cela semble encore être le cas pour l'instant malheureusement - la présence de Mathieu représente une grande valeur ajoutée pour le spectacle, en l'occurrence pour les téléspectateurs. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour que les huit manches du Trophée de cyclocross puissent avoir lieu, c'est bien qu'un coureur du haut niveau comme Mathieu apprécie cela".

Van der Poel se réjouit déjà: "Je suis tout d'abord heureux que ces courses se poursuivent malgré la situation actuelle. Ma saison de cyclocross commence à prendre forme. Je veux faire le plus grand nombre de cross possible en décembre et janvier. Ce sont six belles épreuves, toutes des valeurs fixes du calendrier qui ont toujours donné du spectacle dans le passé. Bien sûr, cela ne s'arrête pas à ces six-là, bientôt nous annoncerons d'autres courses. Quoi qu'il en soit, je suis impatient de donner le meilleur de moi-même cet hiver encore".

Les six cross de Golazo au programme de van der Poel cet hiver :

12/12 Cross de l'Escaut à Anvers (Trophée cyclocross)

20/12 UCI World Cup à Namur

29/12 Cross des As à Loenhout (Trophée cyclocross)

30/12 Ethias Cross à Bredene

01/01 GP Sven Nys à Baal (Trophée cyclocross)

23/01 Cross le Flandrien Hamme (Trophée cyclocross)