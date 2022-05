Deux grands tours. Deux maillots distinctifs portés. Mathieu van der Poel (27 ans) fait partie d’une catégorie à part. Celles des coureurs qui se fixent des objectifs élevés et qui sont capables de les assumer sans trembler.

Grand favori de la première étape du Giro, disputée entre Budapest et Visegard, le Néerlandais n’a pas déçu lors de la montée finale (5,5 km à 4,2 %). Isolé au pied de la seule bosse du jour (après une étape qu’il a jugée "facile"), il s’est débrouillé seul et a impressionné par sa gestion des événements. Même si les accélérations des deux Bora, Kamna et Kelderman, l’ont fait reculer dans le groupe de tête, il n’a jamais paniqué. Et il a fini par faire ce que tout le monde attendait de lui : gagner. Devant l’autre coureur attendu du jour, Birmay Girmay.

(...)