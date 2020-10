Au cœur de l’automne, lorsque les feuilles voltigent dans la campagne d’Audenarde, la nature embaume alors les pentes du diabolique Koppenberg de senteurs d’humus très caractéristiques. Dimanche après-midi, un parfum de déjà-vu est immanquablement revenu aux narines de tous ceux qui se sont déjà pressé sur les pentes du célèbre mont de Melden pour le traditionnel cyclo-cross du 1er novembre.

Le mano a mano royal qui mit aux prises Wout Van Aert et Mathieu van der Poel dans les 35 derniers kilomètres du Tour des Flandres, après que Julian Alaphilippe ait été envoyé au tapis suite à un accrochage avec une moto du jury (lire plus loin), rappelait en effet l’intensité dramatique de l’un de ces duels des labourés, ces instants de vérité dans lesquels seule la loi du plus fort a cours. Et au regard de la photo-finish de ce Ronde 2020, la différence entre le champion des Pays-Bas et le dernier vainqueur de Milan-Sanremo était infime…