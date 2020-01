RCS, la société organisatrice du Giro et des plus grandes courses italiennes, a attribué, ce jeudi, ses invitations. Pour le Tour d’Italie, ce sont sans surprise les formations Androni Giocattoli – Sidermec, Bardiani-CSF et Vini Zabu qui ont été conviées (NdlR : cette dernière a bénéficié du retrait de Total-Direct Energie qui avait gagné sa place en vertu du fait que l’équipe vendéenne a terminé meilleure équipe Pro Continentale en 2019).

RCS a décidé d’inviter Alpecin – Fenix, la formation de Mathieu van der Poel, pour les Strade Bianche et Milan-Sanremo, les deux classiques qu’elle organise au mois de mars. Le prodige néerlandais, qui fut l’une des attractions du printemps 2019, va donc découvrir ses deux courses. Et comme le champion du monde de cyclo-cross apprend vite, il devrait sans doute se distinguer à l’occasion des Strade Bianche et de Milan-Sanremo.

Le reste du programme printanier de Mathieu van der Poel n’est pas encore officiellement connu puisque son équipe, qui n’appartient pas au WorldTour, doit bénéficier d’invitations pour participer aux plus grandes courses. Mais on voit mal les organisateurs du Tour des Flandres, de Paris-Roubaix et de l’Amstel Gold Race (NdlR : dont il est le tenant du titre) se passer du coureur néerlandais. Alpecin – Fenix a également demandé à être invitée sur la Vuelta, mais dans ce cas précis l’affaire semble plutôt mal embarquée puisque Unipublic devrait favoriser des formations espagnoles.