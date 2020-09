Mathieu van der Poel fait l'impasse sur les Mondiaux ! Cyclisme N. Ch. Le champion des Pays-Bas n'ira pas à Imola... © AFP

Dans une interview accordée à la Gazzetta dello Sport, Mathieu van der Poel a déclaré qu'il ne comptait pas se battre pour le maillot arc-en-ciel après l'avoir laissé filer sur une fringale en fin de course dans le Yorkshire, en 2019. "Le parcours ne me convient pas" a déclaré le Néerlandais qui a pourtant remporté une étape de Tirreno-Adriatico un peu similaire ce dimanche puisque celle-ci se terminait par un circuit très vallonné. Le parcours du Mondial est toutefois plus long et plus usant, avec un dénivelé total de 5000 mètres.



De quoi inciter le champion du monde... de cyclo-cross à se concentrer plutôt sur les classiques.