Au bout d’une course à couper le souffle, il s’est offert une nouvelle victoire de prestige.

De plus en plus de spécialistes décrivent la course atypique des Strade Bianche comme le sixième monument, même si sa jeunesse ne plaide pas en sa faveur : ses quinze éditions ne font pas le poids par rapport aux grandes classiques historiques, comme Liège-Bastogne-Liège, qui fêtera en avril sa 107e édition.

Mais ce rendez-vous des Strade Bianche reste à part dans le calendrier. Et offre chaque année un spectacle intense, avec une course de mouvement, avec une épreuve à rebondissements. Avec à chaque fois les costauds à l’avant.