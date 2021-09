Mathieu van der Poel remporte l'Antwerp Port Epic et réussit son retour à la compétition Cyclisme La Rédaction Le Néerlandais a battu son compatriote Taco van der Hoorn dans un sprint à deux. © Belga

Mathieu van der Poel est de retour ! Plus de deux mois après avoir quitté le Tour de France lors de la première journée de repos, le Néerlandais était de nouveau aligné sur une course en ligne, ce dimanche.



L'occasion pour lui de remporter l'Antwerp Port Epic, une semi-classique qui contient de nombreux secteurs pavés. VDP a ainsi rassuré sur son état de forme, un peu plus d'un mois après sa terrible chute dans l'épreuve olympique de VTT.