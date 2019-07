Mathieu van der Poel a frappé immédiatement dès sa première course de mountainbike après une longue pause de plusieurs semaines. Il a gagné la course sur piste courte des Gets en France, vendredi lors de la manche de la Coupe du monde. Le champion des Pays-Bas a devancé au sprint le Brésilien Henrique Avancini, deuxième, et le Français Victor Koretzki, troisième.

Van der Poel disputait sa première course depuis sa victoire le 26 mai dernier lors de la Coupe du monde de cross-country de Nove Mesto devant le champion du monde de la spécialité le Suisse Nino Schurter. Le fils d'Adrie a ensuite pris quelque repos après un printemps chargé sur la route marqué notamment par sa victoire superbe dans l'Amstel Gold Race.

Manquant de rythme le Néerlandais s'est épargné en vue du sprint final en montée. "Il n'y avait pas beaucoup d'occasions de faire la différence sur le circuit, en fait seulement sur la ligne droite au départ et à l'arrivée", a reconnu le vainqueur après la course.

L'épreuve de cross-country de la Coupe du monde est programmée dimanche.