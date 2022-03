Mathieu van der Poel reprendra la compétition le 22 mars avec le Tour des Flandres en point de mire Cyclisme La rédaction Le Néerlandais va reprendre la compétition à la semaine internationale Coppi e Bartali. © Belga

Alors que le Tour des Flandres se disputera le 3 avril, la date du retour en compétition de Mathieu van der Poel est enfin connue ! Ce sera le 22 mars, à la semaine internationale Coppi e Bartali, selon nos confrères du Laatste Nieuws. Il s'agit d'une course par étapes italienne qui se dispute en cinq jours et qui n'a pas vraiment l'habitude d'accueillir de tout grands noms dans sa "startlist".



Van der Poel devrait ensuite disputer "A travers la Flandre" le 30 mars avant de se tourner vers le Tour des Flandres, prévu le dimanche 3 avril.



Pour rappel, le Néerlandais a dû repousser son retour sur la route après plusieurs problèmes de dos, conséquence de sa lourde chute aux Jeux olympiques, qui l'avaient poussé à écourter sa saison de cyclo-cross. Sa course de reprise en Italie devra confirmer qu'il ne souffre plus du tout, condition sine qua non pour s'aligner sur les classiques flamandes.