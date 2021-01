Alors qu'il devrait refermer son hiver au cyclo-cross d'Ostende le 31 janvier prochain, Mathieu van der Poel semble vouloir reprendre la compétition sur route au Tour UAE, du 21 au 27 février prochain. Ce qui le fera immanquablement rater le Circuit Het Nieuwsblad et Kuurne-Bruxelles-Kuurne, les 27 et 28 février.



Le Néerlandais aura donc trois petites semaines pour se préparer à la transition vers la route et il a choisi le soleil des Emirats pour reprendre le rythme, avant de se tourner vers Tirreno-Adriatico ou Paris-Nice pour parfaire sa préparation en vue des classiques et notamment du Tour des Flandres, qu'il disputera avec le dossard n°1 de vainqueur sortant, le 31 mars.