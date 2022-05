Mathieu van der Poel, grand favori de la première étape du Giro, a donc tenu son rang en devançant Biniam Girmay sur la ligne d'arrivée. Mais le plus dur restait à faire pour le leader de la formation Alpecin-Fenix: fêter cela au champagne, sur le podium.Au moment de déboucher la bouteille, "VDP" a laissé le bouchon sauter un peu vite, alors qu'il était penché au-dessus de la bouteille. Heureusement, le bouchon est venu percuter son épaule, passant quelques centimètres à côté de son oeil droit. L'incident prête donc à sourire et la vidéo a déjà commencé à faire le tour des réseaux sociaux. Mais gageons que dans son entourage, on lui soufflera rapidement de ne plus jamais s'y prendre de la sorte. Car le bouchon de champagne dans l'oeil, c'est l'accident qui entraîne le plus de cas de cécité dans nos régions.Il n'en était pourtant pas à sa première victoire...