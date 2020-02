Le Néerlandais a dominé le Mondial, qu’il a remporté pour la troisième fois.

Il n’y a pas eu de suspense ! Toutes les théories, toutes les tactiques, tous les espoirs que les uns ou les autres pouvaient entretenir avant le départ du Mondial, ont été d’emblée balayés par un impitoyable Mathieu Van der Poel. Après un départ-canon, le Néerlandais est entré le premier dans la prairie, devenue bourbier après une nuit et une matinée de pluies continues, et il n’a plus quitté la tête de la course laissant libre cours à ses exceptionnelles qualités athlétiques et techniques.