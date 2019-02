Après trois Mondiaux de cyclocross ratés, Mathieu van der Poel porte à nouveau le maillot arc-en-ciel. "Un gros poids est tombé de mes épaules quand j'ai franchi la ligne. Cela faisait trop longtemps que je ne portais plus ce maillot. Je suis content de l'avoir à nouveau sur moi", a expliqué le Néerlandais. "J'étais très confiant au départ après une si belle saison. Mais la course devait encore être courue. C'était un long cross pour moi et finalement, les pièces du puzzle se sont bien assemblées. J'avais un client coriace avec Wout van Aert. Il a roulé fort dans la première partie. Mais je me suis dit que je devais rester mentalement fort, même lorsqu'il est revenu", a raconté van der Poel.

"Ce n'était pas un cross facile non plus. J'ai commencé avec des pneus rhino, mais ce n'était pas facile de rouler avec. J'étais bon, mais Wout était très fort au début. J'ai fini par m'en aller et cette fois, j'ai conclu."