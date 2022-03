Mathieu van der Poel veut faire le Giro et le Tour... "et terminer les deux" Cyclisme N. Ch. Rien n'est encore sûr mais le Néerlandais affirme vouloir participer aux deux premiers grands tours de la saison. © Belga

Après une reprise réussie à Milan-Sanremo (3e) après plusieurs mois passés à soigner un dos douloureux, Mathieu van der Poel était au départ de la première étape de la semaine internationale Coppi et Bartali, ce mardi. Une course qui doit lui permettre de se rapprocher de sa meilleure forme en vue des classiques flamandes.



Nos confrères du journal Algemeen Dagblad ont récolté à cette occasion une déclaration de l'ancien maillot jaune du Tour qui évoque son programme de la saison: "Le Giro est vraiment une option. Ce n'est pas encore sûr à 100% mais combiner Giro et Tour est dans ma tête. La première semaine du Tour d'Italie est attrayante, avec notamment une chance pour moi de prendre le maillot rose."



Celui qui avait abandonné le Tour de France 2021 pour mieux se préparer pour les JO a cette fois "prévenu l'équipe que je ne veux plus abandonner. J'ai l'intention de terminer à la fois le Giro et le tour cette année."