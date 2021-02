G. Co.

Les modifications du règlement validées par le Comité Directeur de l'UCI ces derniers jours pour améliorer la sécurité des courses cyclistes ont reçu une volée de bois vert de la part de nombreux coureurs. Au centre des critiques, l'interdiction d'utiliser certaines positions à vélo comme la position 'Mohoric' en descente ou la position aérodynamique où seuls les avant-bras reposent sur le guidon.

Au centre de ces critiques, l'argumentation des coureurs est souvent la même : les décideurs de l'UCI ne connaissent pas assez le vélo et les coureurs n'ont pas été concertés, ce qui serait un comble pour ce genre de décisions.

Sauf que Matteo Trentin prétend le contraire. L'Italien, membre de la formation UAE Team Emirates, avait été désigné représentant des coureurs, aux côtés de Philippe Gilbert, pour une série de réunion avec l'UCI, avec pour thème la sécurité en novembre et décembre dernier. Les critiques des coureurs sont pour lui plutôt malvenues dans ce cas précis : "Personne ne peut dire qu'il n'a pas été informé", a expliqué l'Italien au site Cyclingnews.

"Tweeter qu'ils n'étaient pas informés est facile, mais des emails ont été envoyés à environ 800 coureurs et je peux vous dire que seuls 16 d'entre eux ont téléchargé les informations. Si quelqu'un n'était pas d'accord avec ce qui était sur la table, il a eu de nombreuses occasions de le faire mais il n'y a eu aucune réponse à ce moment", a poursuivi l'Italien, déçu de la réaction des coureurs.

"Je suis très en colère avec ce qui est dit maintenant. Peut-être que les coureurs devraient passer moins de temps sur TikTok et être plus proactifs quand il s'agit de rendre le cyclisme plus sûr", a conclu l'ancien double vainqueur d'étape du Tour de France, qui aura sans doute l'occasion de revenir sur ces incidents avec ses collègues dans les prochains jours puisqu'il reprend la saison ce jeudi sur le Tour de Provence.