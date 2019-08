L'Italien Matteo Trentin, champion d'Europe 2018 et récent vainqueur d'étape sur le Tour de France sous les couleurs de Mitchelton-Scott, va rouler pour l'équipe CCC lors de la saison 2020.

La formation cycliste l'a annoncé vendredi midi. Trentin, 30 ans, a paraphé un contrat de deux ans, jusqu'au terme de l'année 2021. Il viendra renforcer l'équipe polonaise, où figurent aussi les Belges Greg Van Avermaet, Serge Pauwels, Gijs Van Hoecke, Nathan Van Hooydonck et Guillaume Van Keirsbulck, en vue des classiques et des grands tours.

Outre sa victoire en solitaire à Gap au terme de la 17e étape, Trentin s'est illustré à de nombreuses reprises sur les routes de la Grande Boucle, collectionnant 8 autres top-10. Vainqueur en août 2018 à Glasgow du championnat d'Europe, il compte 23 victoires à son palmarès, dont quatre étapes sur la Vuelta, trois sur le Tour de France et une sur le Tour d'Italie. Il a aussi remporté deux fois Paris-Tours (2015, 2017).

Pour Jim Ochowicz, manager de l'équipe, l'expérience et la polyvalence de l'Italien ont été des facteurs clés. "C'est un cycliste exceptionnel. Il renforcera notre équipe en vue des classiques aux côtés de Van Avermaet mais il est aussi capable de sprinter et grimper, comme nous l'avons vu sur le Tour. Nous pensons que le meilleur reste encore à venir concernant Matteo", a assuré l'Américain.

"Je pense que j'aurai davantage d'occasions au jour le jour chez CCC", a déclaré Trentin sur le site de sa future équipe. "Dans les classiques, Greg Van Avermaet est toujours présent et je le suis de plus en plus également. Je pense que nous aurons donc plus de possibilités en courant ensemble l'année prochaine. Je suis impatient', a ajouté l'Italien.

"Il me manque encore une victoire, ou même un podium, dans un grande classique. Et j'aimerais y parvenir lors des prochaines saisons. J'aimerais aussi viser un maillot du meilleur sprinteur dans un grand tour. J'ai déjà terminé 2e au Giro et à la Vuelta, je pense être capable de le faire", a-t-il ponctué.

Trentin est passé professionnel au sein de la structure Quick Step en août 2011. Après cinq saisons et demi chez Patrick Lefevere, il avait rejoint Mitchelton-Scott début 2018. Il arrivait en fin de contrat au terme de la saison.