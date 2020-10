L’absence de Julian Alaphilippe aura au moins permis de faire découvrir Mauri Vansevenant à tous ceux qui ne suivent pas de tout près le cyclisme.

Si le champion du monde avait été au départ de la Flèche wallonne, on peut penser que jamais son jeune équipier ne se serait lancé, dès le dixième kilomètre, dans une échappée au long cours dont il se retrouva le dernier rescapé à 25 kilomètres de l’arrivée. Au point que les espoirs et pensées les plus folles vinrent à beaucoup d’esprits.

"Dès qu’on a eu une belle avance, j’ai pensé que la victoire pouvait être au bout", avouait le coureur de Deceuninck-Quick Step qui disputait ce mercredi sa première classique du WorldTour. "Je me sentais très bien, j’avais de bonnes jambes. Je m’étais glissé dans l’échappée parce que le final ne m’était pas spécialement favorable. On a bien roulé, on s’est entendu tous les quatre. Mais à la fin, je sentais qu’il fallait y aller, que le peloton allait revenir."

À quatre kilomètres de l’arrivée, alors qu’il tenait toujours tête à Rigoberto Uran sorti à sa poursuite dans la nouvelle côte du chemin des Gueuses, le Flandrien rata un virage et fit un vol plané dans les ronces. Remonté en selle, repris par le Colombien, il fallut accepter le retour du peloton à deux kilomètres du but.

"Je ne sais pas quelle était alors mon avance, sans doute une demi-minute", disait le Flandrien. "Or si j’avais conservé trente secondes au pied du Mur, j’aurais pu gagner. Je pense que c’était possible. Mais c’est comme ça. J’étais à la limite, physiquement aussi, je devais prendre des risques pour conserver mon avantage, j’ai pris une courbe trop rapidement, j’ai freiné trop tard, j’ai perdu le contrôle de mon vélo, j’ai essayé de compenser mais j’ai senti ma roue se dérober sous moi. J’ai des contusions et des coupures avec les ronces un peu partout, mais rien de grave. Après, je suis reparti tout de suite, mais c’était trop tard, j’avais perdu trop de temps, c’est dommage… "