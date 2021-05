Il bouge le genou, presque sans s’en rendre compte, au rythme de la musique très entraînante qui sort d’un baffle placé à une dizaine de mètres de là. Habillé de manière très décontractée, Mauro Vegni passe son temps à remettre son masque sur le nez. "C’est presque devenu un tic" , dit-il.

Quand on le voit comme ça, on peut difficilement soupçonner que derrière la veste de training se cache le patron de RCS Sport, la société qui organise les principales courses italiennes : le Tour d’Italie, Tirreno-Adriatico, les Strade Bianche, Milan-Sanremo et le Tour de Lombardie...