Van Gils, 22 ans, est arrivé chez Lotto Soudal en 2018. Après un passage dans l'équipe de développement, il a débuté sa carrière professionnelle en 2021. En 2022, il a décroché les deux premiers succès de sa carrière en remportant une étape et le classement général du Tour d'Arabie saoudite.

"J'aimerais continuer à améliorer mes points forts", a déclaré Van Gils, cité dans le communiqué. "Je veux pouvoir jouer la victoire dans les courses d'un jour aux parcours vallonnés et découvrir mes limites dans les tours d'une semaine. J'aimerais également pouvoir intégrer des échappées dans un grand tour et ainsi viser une victoire d'étape. J'ai un bon sprint et je souhaite pouvoir l'exploiter plus souvent."