Si vous faites un sondage dans le peloton, je pense que 80 à 90 % des coureurs pensent que la course n’ira pas à jusqu’à son terme…" La petite phrase lâchée par Jasper Stuyven au soir de la seconde étape de Paris-Nice traduit le climat d’interrogation qui habite la caravane de l’épreuve d’ASO. Entre des zones d’arrivées interdites au public et des cérémonies protocolaires sans âme, la Course au Soleil n’est pourtant pas que grisaille. La finale de la troisième étape, remportée au terme d’un sprint chaotique (chute d’Ewan et de Bennett) par Ivan Garcia Cortina, et les nombreuses tentatives de coups de bordure qui l’ont jalonnée sonnent comme le témoin de la faim vorace du peloton.

(...)