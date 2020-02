En 2020, il n’y aura plus que deux coureurs wallons en WorldTour (la division 1 du cyclisme) : Philippe Gilbert et le jeune Rémy Mertz. Un de moins que l’an dernier puisque Maxime Monfort a définitivement rangé son vélo. Un triste constat sur papier mais "il ne faut pas trop s’attarder sur ce chiffre", pense le jeune retraité aujourd’hui directeur sportif de la formation Lotto-Soudal, "il n’y a jamais eu énormément de Wallons au plus haut échelon du cyclisme mondial".

