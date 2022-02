Maxime Van Gils (Lotto Soudal), 22 ans, remporte le Tour d'Arabie saoudite

Cyclisme

Belga

Maxime Van Gils (Lotto Soudal), 22 ans, a remporté le Tour d'Arabie saoudite cycliste (2.1) à l'issue de la 5e et dernière étape disputée à AlUla Old Town sur 138,9 km samedi et gagnée au sprint par le Néerlandais Dylan Groenewegen (Bike-Exchange Jayco).