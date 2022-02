Révélation belge d’une fin de saison 2021 au cours de laquelle il avait enchaîné les places d’honneur (2e d’étape sur la Vuelta, 3e de la Gooikse Pijl, 2e du GP de Denain et de l’Eurométropole) et remporté un joli succès sur Paris-Bourges, Jordi Meeus a décidé cette année d’élargir ses horizons. Si sa pointe de vitesse constitue incontestablement son atout le plus redoutable, le grand (1m90) Limbourgeois souhaite prouver qu’il n’est pas uniquement qu’un sprinter et peut également briller sur les classiques pavées qui dirigeront son programme de courses dans les prochaines semaines.