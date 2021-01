Pendant des années, il n’y a plus eu, en Belgique, de grands sprinters. Mais la roue est en train de tourner, avec l’émergence de jeunes comme Jasper Philipsen, très régulier dans les arrivées massives et vainqueur, cet automne, d’une étape du Tour d’Espagne, mais aussi avec le passage réussi sur la route du cyclocrossman Tim Merlier, lauréat de la Brussels Cycling Classic, d’une étape de Tirreno-Adriatico et du championnat de Belgique en 2019, à Gand. Sans oublier bien évidemment l’homme à tout faire, Wout Van Aert.

Il pourrait y avoir un nouveau nom dans cette liste. Celui de Jordi Meeus. Âgé de 22 ans, il a été recruté par Bora-Hansgrohe pour deux saisons. Et la direction sportive de la formation de Peter Sagan croit en lui. "C’est un sprinter que nous envisageons d’intégrer à notre train, mais il pourra aussi avoir sa chance, car ses tests ont montré qu’il a le potentiel pour devenir un des gars les plus rapides du peloton", commente Dan Lorang. Voilà qui promet !