La formation cycliste l'a annoncé mardi. Colbrelli, 31 ans, a été l'un des hommes de cette fin de saison. Vainqueur du Tour du Benelux puis de l'Euro, il a décroché son premier Monument en remportant un Paris-Roubaix homérique. "Je suis vraiment heureux de rester dans une équipe qui est presque comme une famille pour moi", a lancé celui qui est arrivé lors des débuts de la structure en 2017, après avoir porté les couleurs de Colnago - CSF (2010-2012) et Bardiani - CSF (2013-2016). "Je pense pouvoir dire que j'ai grandi avec l'équipe et j'en suis plus que reconnaissant."

Mohoric a remporté deux étapes du dernier Tour de France, intégrant le cercle prestigieux des vainqueurs sur les trois grands tours. "Je pense que nous avons enfin prouvé que nous étions l'une des meilleures équipes du monde. Il ne m'est jamais arrivé de penser à changer d'environnement. Nous avons travaillé très dur pour arriver à ce niveau et je pense que nous pouvons continuer à prester de la sorte dans le futur afin de remporter des courses", a dit Mohoric, 26 ans et 15 victoires chez les professionnels.