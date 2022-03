Il n’a pas fallu longtemps à Tim Merlier pour enlever son premier succès de la saison. Pour diverses raisons, le Flandrien n’avait jusqu’ici pu réellement faire l’étalage de sa pointe de vitesse qu’une seule fois, à l’arrivée de la deuxième étape du Tour d’Algarve où Fabio Jakobsen l’avait devancé, ce dont personne ne doit prendre ombrage.

Mais les sprinters sont comme les buteurs, seule la victoire peut les contenter et forcément, le coureur d’Alpecin-Fenix allait commencer à devenir de plus en plus nerveux au fil des jours. Sa dernière victoire datait déjà du 2 septembre 2021, lors de la quatrième étape du Tour du Benelux. Voilà pourquoi, ce premier succès, acquis dès le premier sprint de la Course des Deux Mers, permet à l’ancien champion de Belgique de retrouver sourire et surtout confiance.



(...)