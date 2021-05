G. Co.

Derrière Remco Evenepoel, toujours deuxième au classement général, Tim Merlier est l'autre grosse attraction belge de ce début de saison. Vainqueur à Novara dimanche dernier, le coureur de l'équipe Alpecin-Fenix a décroché une belle troisième place à Termoli ce vendredi derrière Caleb Ewan et Davide Cimolai.

Pourtant tout n'est pas aussi rose pour Merlier qui a dû s'arrêter pour un gros besoin sanitaire urgent à environ 25 kilomètres de l'arrivée. Un arrêt "à la Dumoulin" comme on dit dans le milieu cycliste.

Á l'interview après l'arrivée, l'ancien champion de Belgique se montrait évasif quant à son état de santé réel : "Au départ, je me sentais encore bien mais pendant la course j'ai eu un gros coup de pompe", a-t-il expliqué à nos confrères du Nieuwsblad.

"Si mon arrêt sanitaire a eu une influence sur mon sprint ? Je ne sais pas", a-t-il déclaré, "C'est possible mais j'ai déjà connu pire. Je ne pense pas que ce soit la cause de mon moins bon sprint. J'aurais dû être plus à l'avant sur la petite bosse. J'étais trop loin."

Également interrogé par Eurosport après l'étape, Merlier affirmait ne pas être malade mais avoir besoin d'un peu de repos : "C'est normal après sept jours de course. Je ne dois pas être le seul", a précisé le compagnon de Cameron Vandenbroucke qui est venu lui faire un petit coucou après l'étape.

Un soutien moral dont il aura bien besoin avant les deux étapes montagneuses de ce week-end.