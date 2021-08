Longtemps, la Belgique s’est demandé si elle pourrait rivaliser à nouveau au sprint avec les autres grandes nations du cyclisme, lorsque Tom Boonen a décidé d’accrocher le vélo au clou. Avec Wout Van Aert, Jasper Philipsen, et surtout Tim Merlier, notre pays peut se vanter de posséder trois des hommes les plus rapides du monde. Le Courtraisien l’a encore prouvé en empochant la première étape de ce Tour du Benelux.

Présent à l’avant, le compagnon de Cameron Vandenbroucke n’a pas dû s’employer pour s’offrir le premier bouquet de la semaine devant Phil Bauhaus et Alvaro Hodeg. "J’ai vraiment dû batailler ferme pour obtenir ce succès, souligne le vainqueur du jour. Je pensais que je n’y arriverais pas quand j’ai vu la configuration des derniers hectomètres. Je suis bien sorti dans le dernier virage et ensuite, j’ai lancé mon sprint au bon moment. Comme souvent, je me dois de remercier Gianni Vermeersch. Il a travaillé et fait en sorte que les écarts soient maintenus avec les poursuivants."

S’il n’est pas le coureur le plus productif de la saison, Merlier est toutefois l’un des acteurs qui marque les esprits. En plus de courses de seconde zone, telles que le Grand Prix Samyn, le GP Monseré ou la Bredene Koksijde Classic, il s’est surtout illustré sur les routes du Giro et au Tour de France, en remportant une étape à chaque fois.

Et que dire de l’incroyable année vécue par Alpecin-Fenix ? La formation des frères Roodhooft voit son compteur victoires passer à 25. Un nombre assez remarquable pour une équipe qui, faut-il le rappeler, ne fait pas partie du WorldTour. De quoi rendre jalouses des structures de première division aux résultats peu glorieux.

Le sprinter flandrien pourrait encore se mettre en évidence d’ici l’arrivée finale à Grammont. L’une ou l’autre étapes semblent lui convenir.