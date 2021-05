Après le grand départ de Turin, la deuxième étape du Tour d’Italie offrait une première opportunité de victoire aux hommes les plus véloces du peloton. Cette première explication entre sprinters a été remportée par notre compatriote Tim Merlier qui s’est montré le plus rapide devant Giacomo Nizzolo et Dylan Groenewegen à Novare.

La ville piémontaise sourit visiblement bien aux coureurs belges puisque la dernière fois que le Giro s’y est arrêté, en 1968, la victoire était revenue à un certain Eddy Merckx. "Je suis très ému, cela me rend très fier de lui succéder" , a confessé un Tim Merlier radieux après l’arrivée.

En confiance depuis le début de la saison, le Belge a pris le risque de lancer le sprint à 250 mètres de la ligne et aucun coureur n’a été capable de le remonter dans les derniers mètres : "J’ai dû produire mon effort quand un coureur d’UAE placé devant moi a laissé un petit trou. Ce n’était pas une mauvaise chose, car de cette manière, je suis arrivé en tête avec beaucoup de vitesse" , relatait le vainqueur du dernier GP Samyn, qui avait été bien positionné par son équipe à l’approche du sprint final. "Mon directeur sportif m’avait prévenu que la ligne d’arrivée n’était visible que dans les 100 derniers mètres. C’est pourquoi je voulais lancer mon sprint de loin pour surprendre les autres sprinters."