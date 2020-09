Depuis sa victoire au championnat de Belgique à Gand, à la fin du mois de juin 2019, Tim Merlier a pris une autre dimension. Le cyclocrossman s’est fait une place de premier choix parmi les routiers. Et les plus grands sprinters. En un an et trois mois, puisque, s’il n’a pas pu profiter pleinement de son beau maillot tricolore sur les classiques, son bail en noir-jaune-rouge a été prolongé avec la mise en pause liée au coronavirus, le compagnon de Cameron Vandenbroucke a fait honneur à son nouveau statut.