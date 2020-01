Contrairement à la plupart de ses compatriotes australiens, Michael Matthews n’a pas repris la saison chez lui sur le Tour Down Under. Et alors que les Porte, Ewan ou autre Bennett se disputaient les premiers bouquets de la saison, celui que l’on surnomme "Bling" prépare soigneusement ses objectifs, les classiques du printemps, lui qui compte disputer un programme mixte entre les Flandriennes et les Ardennaises.

Dans la formation Sunweb, Michael Matthews fait presque figure de vétéran. À près de 29 ans, il fait partie des plus âgés de la formation allemande :