Morkov, 36 ans, était arrivé dans l'équipe de Patrick Lefevere en 2018 en provenance de l'équipe Katusha. Dans le 'Wolfpack', il est avant tout reconnu pour ses grandes qualités de poisson pilote lors des sprints.

"Comme la feinte qu'un boxeur avant de donner un coup de poing fatal, ou la course d'un footballeur loin du ballon pour distraire un défenseur, Michael Morkov est souvent cet élément avant la partie finale du mouvement, plaçant parfaitement son sprinteur à de multiples occasions", a écrit Deceuninck-Quick Step dans son communiqué.

"Tout ce que vous pouvez souhaiter dans un travail, c'est d'être apprécié par vos colllègues et j'ai vraiment l'impression d'appartenir à cette équipe et je suis heureux de rester", a réagi le Danois. "Mon objectif est d'être capable d'aider mes équipiers à gagner le plus de victoires possibles. Je me suis concentré là-dessus ces deux dernières années et je sais où je veux m'améliorer."

"Je pense que c'est le meilleur poisson pilote du monde", a ajouté Patrick Lefevere, le manager de l'équipe. "Nos trains dans les sprints sont devenus notre marque de fabrique et Michael a joué un grand rôle là-dedans. Il sait où il doit se se placer et au bon moment, il est calme et c'est notre capitaine de route dans les grandes courses."