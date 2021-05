Depuis les succès de Michel Pollentier et de Johan De Muynck dans les Tours d’Italie 1977 et 1978, un seul Belge, Thomas De Gendt, 3e en 2012, est monté sur le podium de la course au maillot rose. "On a souvent dit cela, mais maintenant, c’est différent, assure Pollentier. Pour l’instant, on a de très bons jeunes en Belgique ; on a une très bonne génération pour les tours."