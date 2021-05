Cela fait 43 ans qu’un Belge n’a plus enlevé un grand tour (Johan De Muynck au Giro 1978). De la fin des années soixante ou terme de la décennie suivante, à l’image de nos clubs de foot qui à cette époque triomphèrent plusieurs fois dans les Coupes d’Europe ou en disputèrent de multiples finales, les coureurs bruxellois, flamands et wallons ont collectionné les victoires dans le Giro (sept), le Tour (six) et la Vuelta (trois) dans le sillage d’un certain Eddy Merckx (onze succès, dont cinq en Italie).

Remco Evenepoel pourra-t-il mettre un terme à cette longue éclipse le 30 mai prochain, à Milan ? C’est tout le mal que lui souhaite Michel Pollentier. Le petit Flandrien, 70 ans depuis le 13 février, est l’un des trois Belges à avoir inscrit le Giro à son palmarès, après Merckx et avant De Muynck que Pollentier précéda de douze mois. Un succès nullement usurpé mais qui tient pourtant du miracle ou plutôt du destin. "Au départ, je n’étais absolument pas favori", rappelle Michel Pollentier au retour du travail. S’il a cédé la main à son fils aîné à la tête de la centrale de pneus qu’il dirigeait à Nieuwport, depuis sa retraite sportive, l’ancien double champion de Belgique n’hésite pas à aller régulièrement lui prêter main-forte. "J’ai toujours aimé travailler ; cela vient de mon père qui tenait un petit garage chez nous à Keiem."