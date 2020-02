L'organisateur des deux épreuves craint le pire.

Ces derniers jours, de nombreux événements sportifs ont été annulés dans le nord de l'Italie en raison de la propagation du coronavirus dans la péninsule. Quatre rencontres de Serie A (Atalanta - Sassuolo, Hellas Vérone - Cagliari, Inter Milan - Sampdoria puis Torino - Parme) n'ont pu avoir lieu dimanche. Le Comité olympique italien (CONI) avait demandé l'annulation de tous les événements sportifs organisés ce dimanche en Lombardie, en Vénétie et dans la ville métropolitaine de Turin.

Cela remet en doute la tenue de nombreux événements sportifs dans les prochains jours voire les prochaines semaines dans le nord de la Botte dont le choc entre la Juve et l'Inter Milan dimanche prochain.

Mais le football n'est pas le seul sport impliqué puisque les fans de cyclisme retiennent leur souffle. La classique Milan-Sanremo devant se tenir le 21 mars prochain pourrait elle aussi être annulée en raison de l’épidémie, tout comme Tirreno-Adriatico (du 11 au 17 mars) et même le Tour d'Italie (du 9 au 31 mai). C'est ce qu'a déclaré l'organisateur de ces différentes épreuves, Mauro Vegni.

"Et il n'y a pas de plan B", a-t-il confié au Corriere della Serra, "Si les autorités maintiennent le blocus pour le sport à Milan et en Lombardie, nous serons contraints d'annuler. Cela ne rime à rien de déplacer la course de 20 ou 50 kilomètres, le parcours est le même depuis 110 ans. Nous verrons comment cela va évoluer et j'espère que le pic va baisser. S'il ne baisse pas non plus en vue du Tour d'Italie et que les mesures restent ce qu'elles sont, le risque existe là aussi pour le Giro."

Des déclarations qui n'incitent pas à l'optimisme....

Milan-Sanremo, créé en 1907, n'avait été annulé que trois fois depuis lors, en 1916 ainsi qu'en 1944 et 1945 en raison des deux conflits mondiaux. Même chose pour le Tour d'Italie, dont la première édition remonte à 1909, qui n'avait pu se tenir entre 1915 et 1918 ainsi qu'entre 1941 et 1945. Jamais depuis lors, ces deux courses historiques n'avaient été annulées.