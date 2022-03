Philpsen, 24 ans, avait bien débuté sa saison avec deux victoires d'étape sur le Tour des Emirats arabes unis avant de connaître un Paris-Nice plus compliqué. En plus d'une blessure à la hanche après une chute dans la 2e étape, le sprinteur a contracté une bronchite et a dû abandonner avant la 6e étape. Remis de sa blessure et de sa maladie, il devrait être au départ de la Primavera samedi.

Alpecin-Fenix a également confirmé que Lionel Taminiaux (clavicule) et l'Italien Kristian Sbaragli (bronchite) reprendront la compétition mercredi à Milan-Turin (1.Pro). Le Néerlandais Oscar Riesebeek devrait lui faire son retour sur la Semaine Internationale Coppi e Bartali, en même temps que son compatriote Mathieu van der Poel, remis de ses blessures au genou et au dos.

Jonas Rickaert avait lui abandonné sur Paris-Nice à cause d'une perte de force dans la jambe gauche. Les examens médicaux ont été rassurants mais il a également contracté une bronchite entre-temps. Il a repris les entraînements mais doit déclarer forfait pour la Bredene Coxyde Classic (1.Pr) vendredi.