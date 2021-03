Le meilleur résultat de Stuyven à La Primavera est une 10e place en 2018. Cette année-là, Nibali avait triomphé sur la Via Roma résistant de justesse au retour de Caleb Ewan après une ultime attaque sur le Poggio.

Stuyven et Nibali seront épaulés par les Italiens Jacopo Mosca et Nicola Conci, l'Irlandais Ryan Mullen, l'Américain Quinn Simmons et le Letton Toms Skujins.