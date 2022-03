La statistique n’est pas de celles qui ont le pouvoir de redonner le sourire à Wout Van Aert. S’il a terminé samedi son sixième monument consécutif dans le top 10 en déboulant au bout de la Via Roma en huitième position, l’Anversois faisait la moue au moment de remonter dans le bus de sa formation Jumbo-Visma, stationné à proximité du Lungomare. "Mathieu van der Poel et moi avons couru pour gagner", soufflait le champion de Belgique. "D’autres pour un podium…"

Une référence claire et sans équivoque à l’attentisme de certains de ses rivaux plus souvent occupés à calquer leur course sur celle du vainqueur du dernier Circuit Het Nieuwsblad qu’à tenter d’en prendre l’initiative.