Mitchelton-Scott a annoncé mercredi ses deux présélections de onze coureurs pour le Tour de France et celui d'Italie. La formation visera pas moins que la victoire finale sur les routes du Giro, misant sur son leader Simon Yates.

Le Tour d'Italie, qui se déroulera du 3 au 25 octobre, sera donc le principal objectif de Simon Yates. Le grimpeur britannique de 27 ans, vainqueur du Tour d'Espagne 2018, a porté le maillot rose au Giro 2018 pendant 13 jours avant de connaître une journée noire lors de l'antépénultième étape, abandonnant sa tunique de leader à son compatriote Chris Froome.

"Le but sera d'épauler Simon Yates le mieux possible afin qu'il décroche le meilleur résultat", a expliqué Matt White, directeur sportif. "Pour moi, le Giro est le grand tour le plus exigeant. Avoir une équipe solide peut donc certainement faire la différence. Seuls quelques coureurs devraient doubler Tour et Giro cette année", a ajouté White, précisant qu'il ne s'agirait "sûrement pas de leaders".

Pour l'accompagner, Simon Yates pourrait compter, entre autres, sur les Australiens Jack Haig, Lucas Hamilton et Cameron Meyer ainsi que sur le Kazakh Andrey Zeits et le Danois Chris Juul-Jensen.

Sur la Grande Boucle, qui débute le 29 août à Nice, Mitchelton-Scott tentera là d'accrocher des victoires d'étape. Parmi les onze coureurs présélectionnés figurent notamment le Colombien Esteban Chaves, le Sud-Africain Daryl Impey, le Slovène Luka Mezgec, l'Espagnol Mikel Nieve ou encore le Britannique Adam Yates.

Mitchelton-Scott devra écarter trois coureurs de ses présélections avant le départ de ces deux grands tours.