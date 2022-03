Considéré comme l’un des meilleurs descendeurs du peloton après qu’il eut inventé une position portant son nom et désormais interdite par l’UCI (buste posé sur la potence du guidon), Matej Mohoric a fait honneur à sa réputation samedi en s’isolant en tête de course dans la descente du Poggio, à 4 kilomètres du but. Un toboggan que le champion de Slovénie transforma en tremplin vers la victoire par la grâce de sa fantastique technique mais aussi d’une innovation technologique totalement unique.