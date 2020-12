Les premiers championnats mondiaux de cyclisme esport ont lieu ce mercredi.

Qui a dit que le cyclisme était un sport poussiéreux en inadéquation avec son temps ?

Ce mercredi, la discipline va connaître un nouveau pas en avant. Cent vingt-sept ans après les premiers championnats du monde sur piste, ce sont des titres mondiaux de cyclisme esport qui vont être attribués par l’UCI au cours de deux épreuves pour élites dames (14 h 45) et hommes (15 h 45). Comme leurs homologues des autres disciplines cyclistes, les deux vainqueurs (qui percevront 8 000 €, pour 4 000 et 2 000 aux 2e et 3e) auront le droit de porter pendant douze mois leur maillot arc-en-ciel virtuel.

(...)