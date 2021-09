Arnaud Démare a été retenu dans l'équipe de France qui courra dimanche, entre Anvers et Louvain, le championnat du monde de cyclisme, autour de son chef de file et tenant du titre Julian Alaphilippe.

Champion du monde espoirs en 2011, Démare (30 ans) n'a été appelé en équipe de France élite qu'à deux reprises jusqu'à présent dans les Mondiaux, en 2015 (38e) et 2016 (abandon).

Treize coureurs avaient été présélectionnés la semaine passée par le responsable du groupe Thomas Voeckler, qui a officialisé mardi les noms des neuf titulaires.

Outre Alaphilippe et Démare, les spécialistes de courses flandriennes, tels Florian Sénéchal, Anthony Turgis et Christophe Laporte, figurent dans ce groupe à côté des puncheurs Benoît Cosnefroy et Valentin Madouas.

Le champion de France Rémi Cavagna et Clément Russo complètent l'équipe nationale en l'absence de Romain Bardet, qui a décliné sa possible titularisation.

Alaphilippe, qui avait gagné l'an passé à Imola (Italie), et Madouas sont les seuls rescapés du groupe par rapport aux Mondiaux 2020.

L'équipe de France élite messieurs aux Mondiaux 2021:

Julian Alaphilippe, Rémi Cavagna, Benoît Cosnefroy, Arnaud Démare, Christophe Laporte, Valentin Madouas, Clément Russo, Florian Sénéchal, Anthony Turgis.