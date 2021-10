Le nom de la ville du nord de la France fait encore frémir de nombreux coureurs, ceux qui ont disputé, il y a un peu plus de deux semaines, un Enfer du Nord d’anthologie, disputé sur des pavés boueux, avec un final épique, mais aussi les nombreux spectateurs et téléspectateurs qui ont adoré le spectacle. La ville française revient sur le devant de l’actualité cycliste cette semaine.

Pour un show moins salissant : les championnats du monde sur piste. Ils étaient normalement prévus à Achkhabad, au Turkménistan, mais les organisateurs ont demandé d’annuler à cause de la pandémie. Une solution de repli a été trouvée sur la piste roubaisienne. Pas celle non couverte, qui a accueilli la victoire de Sonny Colbrelli devant Florian Vermeersch ou l’arrivée en solitaire d’Elizabeth Deignan, mais le vélodrome Jean Stablinski.

Depuis ce mercredi et jusqu’à dimanche, cette… 111e édition des Mondiaux va attirer les meilleurs spécialistes dans leur quête de médailles, dont plusieurs stars qui combinent avec la route, comme Filippo Ganna, le double champion du monde du contre-la-montre.

Il y aura ce jeudi la poursuite par équipe, sans la Belgique, éliminée ce mercredi. Mais aussi le scratch (avec Tuur Dens) et l’élimination féminine, dans laquelle on va retrouver Lotte Kopecky, qui ne peut plus faire binôme sur la piste avec Jolien D’Hoore, qui a mis un terme à sa carrière. La championne de Belgique sera encore active vendredi sur l’omnium et dimanche sur la course aux points.

La Belgique mise d’ailleurs sur la jeunesse, afin de constituer un noyau, celui de la relève, en vue des Jeux olympiques de 2024, ceux de Paris. Kenny De Ketele, un de nos meilleurs spécialistes, va lui aussi arrêter. Il sera actif vendredi sur la course aux points et sur l’Américaine dimanche avec Robbe Ghys. Nos compatriotes disputeront aussi samedi l’omnium avec Fabio van den Bossche et l’Américaine féminine (Shari Bossuyt et Katrijn De Clercq), mais également dimanche le keirin féminin avec Nicky Degrendele et l’élimination messieurs avec Jules Hesters.