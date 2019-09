La Fédération belge de cyclisme l'a annoncé lundi.



Tim Declercq, Yves Lampaert (Deceuninck-Quick Step) et Tim Wellens (Lotto Soudal) sont les trois derniers coureurs désignés par le sélectionneur national Rik Verbrugghe afin de participer à la course en ligne aux Mondiaux de cyclisme, qui se dérouleront dans le Yorkshire fin du mois (22 au 29 septembre).

Philippe Gilbert (Deceuninck-Quick Step), Oliver Naesen (AG2R La Mondiale), Dylan Teuns (Bahrain Merida), Greg Van Avermaet (CCC) et Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step) étaient déjà certains de disputer la course, prévue le dimanche 29 et longue de 285 kilomètres entre Leeds et Harrogate.