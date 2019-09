La course en ligne messieurs est passée de 280 à 261 kilomètres.

Dimanche matin, à 1h40 du départ, l'Union cycliste internationale (UCI) a dû raccourcir le tracé à cause des "conditions météorologiques extrêmes", a-t-elle écrit sur Twitter. Le départ, prévu initialement à 9h40 belges, a été repoussé à 10h.

Le peloton devra parcourir neuf fois le circuit final à Harrogate contre sept auparavant.

La Belgique s'aligne avec un bloc solide: deux leaders déclarés, Philippe Gilbert (champion du monde 2012) et Greg Van Avermaet (champion olympique en titre), entourés de cinq lieutenants, Dylan Teuns, Tim Wellens, Oliver Naesen, Yves Lampaert, Remco Evenepoel, et d'un homme à tout faire, Tim Declercq. Soit cinq coureurs qui sont leaders dans leur propre équipe, mais prêts à unir leur force pour l'équipe nationale.





Van Avermaet mécontent

Le chef de file des Belges nous confiait ceci au départ, à Leeds: "Les prévisions météo annonçaient ces conditions. Il y avait deux semaines pour prendre une décision et je trouve étrange que l'on décide de cela le matin de la course. Nous ne devons pas perdre notre concentration mais j aurais aimé gravir les deux côtes qui sont supprimées sur la partie en ligne pour rejoindre Harrogate".Comme nous l'expliquions ces derniers jours, la longueur et la difficulté du parcours avait en effet tout pour avantager les Belges...







Une course de mouvements dès les premiers kilomètres

Avant notre direct commenté de la course, voici les principaux faits du début de course:: l'échappée matinale s'est formée après une trentaine de kilomètres de bagarre. Quintana, Roglic, Carapaz, Koch, Polanc, Cort, Bodnar, Dillier, Vakoc, Houle, Howes. 10 nations sont représentées sur les 11 échappées. Les Néerlandais, les Belges et les Français devront sans doute assumer le poids de la poursuite au sein du peloton, avec l'Australie qui fut la première à se mettre à travailler.: il ne fallait pas 10 kilomètres de course avant de voir Dan Martin, puis Primoz Roglic et Nairo Quintana attaquer. Ils seront repris mais les nombreuses attaques ont déjà cassé le peloton en deux, alors que Philippe Gilbert devait s'arrêter pour une crevaison et fournir un premier effort pour réintégrer le peloton.